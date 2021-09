Traktorfahrer flüchtet nach Unfall bei Zusmarshausen

Ein 62-Jähriger streift bei Zusmarshausen mit seinem Traktor an einer Engstelle ein entgegenkommendes Auto. Der Mann fährt zwar weiter, kommt aber nicht weit.

Unfallflucht bei Zusmarshausen: Traktorfahrer wird angezeigt

Der Traktorfahrer war laut Polizei um 15.23 Uhr auf der Schloßstraße in Zusmarshausen auswärts in Richtung Steinekirch unterwegs. Am Ortsende war die Fahrbahn wegen Grünschnittarbeiten verengt. Trotz einer entgegenkommenden 71-jährigen Audi-Fahrerin versuchte er die Engstelle zu passieren. Es kam laut Polizei zu einer Streifkollision der jeweils linken Fahrzeugseiten. Dennoch fuhr der 62-Jährige ohne anzuhalten weiter.

Ein bei den Straßenarbeiten eingesetzte Gemeindemitarbeiter nahm die Verfolgung auf und konnte ihn stoppen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Traktorfahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle angezeigt. (thia)