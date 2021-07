Transporter kracht in Zusmarshausen gegen Auto

Zu einem Unfall beim Ausparken ist es auf einem Parkplatz in Zusmarshausen gekommen.

Beim rückwärts Ausparken hat der Fahrer eines Transportes auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Zusmarshausen einen Unfall gebaut. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstag gegen 19.30 Uhr. Der Transporterfahrer übersah offenbar ein geparktes Auto und es kam zum Unfall. Dabei bohrte sich die Begrenzungsleuchte des Transporters in die Stoßstange des Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. (kinp)