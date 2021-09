Unbekannte zerstören Verkehrsschilder in Zusmarshausen

Mit massiver Gewalt brechen die Täter zwei Verkehrszeichen an den Halterohren ab. Auch einige Leitpfosten werden beschädigt.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit massiver Gewalt unter anderem zwei Verkehrszeichen in Zusmarshausen beschädigt. Die Polizei geht aufgrund der Zerstörungen von mehreren Tätern aus.

Zunächst wurde das Ortsschild Zusmarshausen und der Wegweiser Vallried am Ortsbeginn in der Ulmer Straße in Zusmarshausen mit massiver Gewalt an den Halterohren abgebrochen und im angrenzenden Grünstreifen abgelegt. Ferner zogen die Vandalen laut Polizei noch mehrere Leitpfosten heraus. Der Sachschaden wird von der Marktgemeinde Zusmarshausen auf 1400 Euro beziffert. Da das Ortsschild "Zusmarshausen" am Beginn einer geschlossenen Ortschaft auch zugleich die Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 Stundenkilometern vorgibt, werden neben der Sachbeschädigung auch Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geführt. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)