Unbekannter begeht Unfallflucht in Zusmarshausen

Ein Autofahrer beschädigt einen geparkten Mercedes vor einem Supermarkt. Er hinterlässt zwar eine Telefonnummer, wird aber dennoch von der Polizei gesucht.

Einen geparkten Mercedes hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag in Zusmarshausen beschädigt. Der Verursacher hinterließ laut Polizei zwar seine Telefonnummer, dennoch wird nun wegen Unfallflucht gegen ihn ermittelt.

Der Unbekannte hatte zwischen 12.45 und 13.40 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wertinger Straße den silbernen Mercedes touchiert und an der Stoßstange hinten links einen Schaden in Höhe von 500 Euro verursacht. Nachdem er einen Zettel mit einer Telefonnummer hinterließ, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise auf den Verursacher bzw. eine Mitteilung vom Verursacher selbst erbittet die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)