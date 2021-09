Vereine in Zusmarshausen kriegen Sparkurs zu spüren

Plus Bei Bauvorhaben werden Organisationen und Vereine in Zusmarshausen ab Oktober weniger unterstützt. Das Geld für laufende Kosten wird aber nicht gekürzt.

Zusmarshausen will sparen. Das bekommen jetzt auch die örtlichen Vereine zu spüren. Der Marktgemeinderat hat die Richtlinien für die Förderung von Vereinen überarbeitet und die gemeindlichen Zuschüsse für Investitionen ab Oktober gekürzt. Bei den laufenden Kosten können die Zusmarshauser Sportler, Musiker und Co. aber auch weiterhin mit Geld von der Marktgemeinde rechnen.