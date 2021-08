Viel zu lange hinterm Steuer: Lasterfahrer auf A8 gestoppt

Die zulässige Fahrzeit überschritt ein Lastwagenfahrer auf der A8 um ganze 19 Stunden. Das hat Folgen.

Viel zu lange hinterm Steuer saß ein Lastwagenfahrer, den die Polizei am Mittwochvormittag auf der A8 bei Zusmarshausen aus dem Verkehr zog. Laut den Beamten war der Laster mit türkischer Zulassung in den vergangenen Tagen mehrfach viel zu lange am Stück unterwegs. Wenn Fahrer ihre Ruheizeiten nicht einhalten, kann es gefährlich werden, da die Aufmerksamkeit bei Schlafmangel schnell abnimmt.

Laut Polizei war der Mann in einem zusammenhängenden Zeitraum über 29 Stunden unterwegs, wobei er zwischenzeitlich lediglich eine Ruhezeit von viereinhalb Stunden einhielt. Er überschritt somit die maximal zulässige Lenkzeit um über 19 Stunden. Für diese gravierenden und höchstgefährlichen Verstöße musste der 25-Jährige noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 3500 Euro hinterlegen und eine ausgiebige Pause einlegen. (kinp)