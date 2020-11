07:00 Uhr

Zusmarshausen: Wie kommt das neue Angebot der Familienstation an?

Die Familienstation befindet sich jetzt in der Wertinger Straße in Zusmarhausen.

Plus Die Familienstation West startet neu. Beratung gibt es auch bei Beziehungsproblemen. Wie das neue Angebot in Zusmarshausen angenommen wird.

Die neue Familienstation West mit verschiedenen Beratungsangeboten für Eltern und Familien in Zusmarshausen hat seit Kurzem eröffnet. „Als zentrale Anlaufstelle für Familien bieten wir Rat und Hilfe sowohl für Eltern im Erziehungsalltag wie auch in besonderen Lebenssituationen“, erläutert die Leiterin der Familienstation, Julia Schmid. „Das hat sich offenbar herumgesprochen. Bereits in den ersten Wochen erkundigten sich viele interessierte Besucher nach unseren verschiedenen Beratungsangeboten.“

Träger der Familienstation ist das Frère-Roger-Kinderzentrum der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg (KJF Augsburg). Der neue Standort der Familienstation West im Gebäude des ehemaligen Spitals von 1851 an der Wertinger Straße verfügt, so die KJF Augsburg, über „sehr gut geeignete Räumlichkeiten“, eine zentrale Lage sowie eine gute Erreichbarkeit. Auch die vorhandene Kindertageseinrichtung im gleichen Gebäude lasse auf Synergien hoffen. Bislang war die Familienstation West in Dinkelscherben angesiedelt. Seit etwa vier Wochen ist sie nun in Zusmarshausen zu Hause.

Familienstation West in Zusmarshausen begleitet Familien in Krisen

Die Familienstation West begleitet Familien in Krisen und sucht mit ihnen gemeinsam nach Lösungen, um Alltagsprobleme besser bewältigen zu können. Zudem werden Beratungen und Informationen zu familiären Konflikten, Erziehungsfragen, schulischen Herausforderungen, Integrationsfragen oder Problemen in der Partnerschaft angeboten. Darüber hinaus sind Veranstaltungen und Kurse im Rahmen der Eltern- und Familienbildung geplant. Beispielsweise soll es regelmäßig ein Familiencafé, Kochkurse zu gesunder Ernährung oder Vorträge zu verschiedenen Themen geben. Die kostenlosen Angebote richten sich an die Bürger aus Zusmarshausen und aus den westlichen Landkreisgemeinden.

Zusmarshausen: Familienstation ist gleichzeitig Familienstützpunkt

Die Familienstation ist gleichzeitig ein Familienstützpunkt. Hier finden bedarfsorientierte Bildungsangebote statt; die Einrichtung wird vom bayerischen Familienministerium gefördert.

Die KJF Augsburg ist einer der größten Anbieter für Gesundheits-, Sozial- und Bildungsdienstleistungen in Bayern. Seit 1911 bietet das Sozialunternehmen vor allem Kindern, Jugendlichen und Familien mit rund 80 Einrichtungen und Diensten Lösungen für die verschiedensten individuellen Bedürfnisse an. Informationen zur KJF www.kjf-augsburg.de. (AL)

