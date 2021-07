E-Bike-Fahrer nach Unfall bei Zusmarshausen leicht verletzt

Ein 71-jähriger E-Bike-Fahrer übersieht in Zusmarshausen-Wörleschwang ein Auto. Beim Unfall wird der Mann leicht verletzt.

Mit leichten Verletzungen ist ein 71-Jähriger am Montag gegen 14.30 Uhr ins Wertinger Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei war der Mann mit seinem E-Bike in Zusmarshausen-Wörleschwang in östlicher Richtung unterwegs. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, übersah er eine 84-jährige Autofahrerin, die gerade dabei war ihn zu überholen. Nach dem Zusammenstoß stürzte der 71-Jährige vom Rad und verletzte sich leicht an Schulter und Knie. (kinp)