Unbekannter kippt Müll in Sandgrube

Eine Anzeige erwartet einen laut Polizei noch Unbekannten. Er wurde beobachtet, wie er Müll in eine Sandgrube kippte. Bekannt ist aber sein Autokennzeichen.

Ohne Erlaubnis des Eigentümers hat ein noch Unbekannter am Freitag, 25. Juni, gegen 12.45 Uhr seinen Müll in einer Sandgrube einer Baufirma in Wörleschwang in der Nähe der Kreuzbergstraße entsorgt. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen notieren, mit dem der Täter unterwegs war. Ihn erwarte nun eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, so die Polizei. (jah)

Lesen Sie dazu auch