Autofahrer fährt gegen Straßenmast in Wollbach und flüchtet

Ein 55-Jähriger fährt mit seinem Auto gegen einen Straßenmast in Wollbach. Doch anstatt sich um den Schaden zu kümmern, haut er ab.

Gegen einen Straßenmast in Wollbach ist ein 55-Jähriger mit seinem Auto gefahren. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 9 Uhr auf einem Firmenparkplatz an der Straße im Zusamtal des Zusmarshauser Ortsteils. Bei der Kollision wurde ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro verursacht, schätzt die Polizei.

Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, soll der Autofahrer geflüchtet sein. Durch Zeugenhinweise konnten die Beamten den Fahrer allerdings schnell finden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. (kinp)