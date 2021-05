Diebe stehlen Steuergerät aus Sattelzug in Wollbach

In Wollbach haben sich Diebe an einem Sattelzug zu schaffen gemacht. Sie klauen ein teures Steuergerät.

Ein Steuergeärt für Kühlaggregate ist von einem Sattelzug im Zusmarshauser Ortsteil Wollbach geklaut worden. Laut Polizei schlugen die unbekannten Diebe am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 1 Uhr, und Montag, 17.30 Uhr, in der Straße Im Zusamtal in Wollbach zu.

Das außen am Auflieger angebrachte Gerät hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

Lesen Sie auch: