Sattelzugfahrer verursacht in Wollbach beim Wenden hohen Sachschaden

Beim Rangieren stößt der 48-Jährige rückwärts gegen einen Zaun, ein Tor und die Klimaanlage einer Firma.

Dieses Wendemanöver ist gründlich danebengegangen: Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstag in Wollbach einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht.

Der 48-jährige Sattelzugfahrer wollt laut Polizei kurz nach 11 Uhr auf der Gollenhoferstraße in Wollbach wenden. Dazu rangierte er rückwärts, stieß jedoch gegen einen Zaun, ein Tor und die außen angebrachte Klimaanlage einer angrenzenden Firma. (thia)