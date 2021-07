Zeit zu feiern in Zusmarshausen: Realschule verabschiedet Absolventen

Plus Die Schüler der 10. Jahrgangsstufe der Realschule in Zusmarshausen erhalten ihre Abschlusszeugnisse. Wegen Corona gibt es heuer zwei Feiern.

Die Staatliche Realschule Zusmarshausen hat im Rahmen von zwei Feiern ihre Absolventinnen und Absolventen der zehnten Jahrgangsstufe verabschiedet In der festlich geschmückten Aula erhielten zuerst die Klassen 10c, 10d und 10e ihre Abschlusszeugnisse, am Nachmittag die Klassen 10a und 10b.