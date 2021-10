Zusmarshausen

12:30 Uhr

Zoff in Zusmarshausen: Gemeinderat streitet um Sitzungsprotokolle

In einigen Gemeinden sind die Sitzungsprotokolle für jeden im Internet abrufbar.

Plus Der Marktgemeinderat tagt zumeist oft und lange. Was Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende dazu sagen und was das mit den Protokollen zu tun hat.

Von Katja Röderer

Einigkeit herrscht selten im Zusmarshauser Markgemeinderat. Es wird viel diskutiert und zügig gefasste Beschlüsse gehen den drei Fraktionen nicht eben leicht von der Hand. Streitkultur gehört freilich zum demokratischen Prozess. Als es vor kurzem aber eine gute Stunde lang um die Protokolle der Gemeinderatssitzungen ging, machte sich Unmut breit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen