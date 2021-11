Zusmarshausen

Zusmarshausen investiert 2,2 Millionen Euro in Hochwasserschutz

Plus Was wird gebaut? Was wird verschoben? Der Markgemeinderat hat über Investitionen beraten. Nächstes Jahr stehen 2,2 Millionen Euro bereit.

Von Günter Stauch

Die von Flüssen, Bächen und Seen umgebene Marktgemeinde Zusmarshausen will sich stärker gegen Hochwasser wappnen. Das ist während der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend deutlich geworden. Hier spielten Ausgaben für Hochwasserschutz eine gewichtige Rolle. Im Festsaal St. Albert diskutierten die Räte unter anspruchsvollen hygienischen Vorgaben eine große Menge an geplanten Investitionen in den Jahren 2022 bis 2025. Es ging um Brückenbauten, Breitband und Kindertagesstätten genauso wie um die Kanalsanierung, den Straßenausbau, Hochbehälter und Wohngebiet-Erschließungen. Am Ende wurde ein Investitionshaushalt in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro für 2022 verabschiedet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

