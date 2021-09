Zusmarshausen plant Drogerie am Schwarzbräu-Kreisel

Plus Schon lange wollen die Zusmarshauser eine Drogerie ansiedeln. Jetzt rückt ein neuer Standort in den Fokus.

Bekommt Zusmarshausen bald einen Drogeriemarkt? Das wollten die Grundschüler vor mehr als zwei Jahren von ihrem Bürgermeister wissen. Die Pläne dafür sind noch nicht vom Tisch. Die Suche nach einem geeigneten Standort erweist sich allerdings als schwierig.