Zusmarshausen

Zusmarshausen stemmt sich gegen Bahntrasse auf seinem Gebiet

Ein ICE fährt auf der Bahnstrecke Augsburg-Ulm. Zusmarshausen will verhindern, dass eine neue Bahntrasse über Zusmarshauser Gebiet verläuft.

Plus Der Zusmarshauser Rat will verhindern, dass eine neue Bahntrasse über Zusmarshauser Gebiet verläuft. Über die Art und Weise herrscht jedoch Uneinigkeit.

Von Katja Röderer

Einen Bahnhof hat Zusmarshausen nicht. Trotzdem könnten bald mehr als hundert Züge am Tag mit bis zu 300 Stundenkilometern über Zusmarshauser Flur fahren. "Ohne dabei einen unmittelbaren Nutzen für die Menschen vor Ort zu bekommen", wie Gemeinderat Hubert Kraus ( CSU) jetzt in der Gemeinderatssitzung zu bedenken gab. Drei der vier möglichen Trassen, die nach Ansicht der Planer für den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm in Frage kommen, verlaufen über Zusmarshauser Gebiet.

