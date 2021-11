Zusmarshausen

vor 2 Min.

Zusmarshausen wappnet sich für den Bahnausbau

Plus Eine Projektgruppe prüft, ob die Brücken der nördlichen Autobahntrasse niedriger gebaut werden könnten. Was der Bürgermeister außerdem vorschlägt.

Von Katja Röderer

Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm schlägt derzeit hohe Wellen in Zusmarshausen. Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) hat jetzt in der Marktgemeinderatssitzung die Ergebnisse eines Workshops vorgetragen, der in dieser Woche in Günzburg stattfand.

