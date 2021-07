Zusmarshausen will Anlaufstelle für Senioren ansiedeln

Plus Der Landkreis plant mehrere Beratungsstellen für ältere Menschen. Warum Zusmarshausen sich für das Projekt bewirbt.

Zusmarshausen will eine Anlaufstelle für Senioren im Ort ansiedeln. Worauf es dabei ankommt und warum Zusmarshausen davon profitieren könnte, hat Hubert Kraus jetzt erklärt. Der Seniorenbeauftragte der Gemeinde riet dringend dazu, sich für diese Institution zu bewerben.