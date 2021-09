Zusmarshausen

Zusmarshauser Nachbarschaftshilfe steht in den Startlöchern

In Kürze wird es auch in Zusmarshausen eine Nachbarschaftshilfe geben.

Plus Spätestens in drei Wochen soll es losgehen mit dem Nachbarschaftshilfe-Projekt in Zusmarshausen. Jetzt werden noch helfende Hände gesucht.

Von Katja Röderer

Die Flyer sind gedruckt, die Durchwahl steht fest und der Internetauftritt ist auch so gut wie fertig. Die Nachbarschaftshilfe in Zusmarshausen steht kurz vor dem Startschuss. Was jetzt noch fehlt, sind Helfer, die hier und da gerne mit anpacken oder ein paar Fahrdienste übernehmen können.

