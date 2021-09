Zusmarshausen

Zusmarshauser Realschule erhält Container für acht neue Klassenräume

Vor den neuen Containern der Realschule in Zusmarshausen stehen von links Nicolai Welsch und Christian Mögele von der Schulleitung, Landrat Martin Sailer, Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl sowie Jan Graß vom Fachbereich Hochbau des Landratsamts.

Plus Für einige Realschüler in Zusmarshausen beginnt das Schuljahr im Container. Damit ist das Problem der Platznot an der Schule vorerst gelöst.

Unterricht in Containern: Acht neue Klassenzimmer hat die Realschule in Zusmarshausen bekommen. Die 70 Quadratmeter großen Räume sind in einem zweistöckigen Containerbau untergebracht. Der Landkreis Augsburg spricht von einer "hochwertigen Übergangslösung".

Unterricht in Containern: Acht neue Klassenzimmer hat die Realschule in Zusmarshausen bekommen. Die 70 Quadratmeter großen Räume sind in einem zweistöckigen Containerbau untergebracht. Der Landkreis Augsburg spricht von einer "hochwertigen Übergangslösung".

