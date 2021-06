Zusmarshausen

11:30 Uhr

"Zusser Weidehuhn" zieht bald in Hofladen ein

Christian Kraus will einen großen Teil des Hauses hinten abreißen und einen Hofladen ins Erdgeschoss bauen siehe Tafel.

Plus Christian Kraus und Martina Fritsch wollen ihre Landwirtschaft in Zusmarshausen ausbauen. Die Produkte des Legehennen-Betriebs sollen in einem neu gebauten Hofladen angeboten werden.

Von Katja Röderer

Eilig wackeln die Hühner über die Wiese. Einfangen lassen wollen sich die beiden stolzen Tiere von Christian Kraus nicht. "Wir haben wohl keine Chance", gibt der 33-Jährige zu. Er lässt die Hühner schließlich über das Gras rennen. Das aufgeregte Gegacker legt sich wieder. Der Betreiber des "Zusser Weidehuhns" hegt langfristig größere Pläne mit seinen Hühnern. Er will einen Hofladen eröffnen.

