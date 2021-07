Zwei Autos stoßen an der Rothseekreuzung in Zusmarshausen aneinander

Geringer Sachschaden entstand bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Samstag in Zusmarshausen.

Am Samstagnachmittag kam es gegen 17 Uhr in Zusmarshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos leicht beschädigt wurden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an der sogenannten Rothseekreuzung.

Tempo des anderen Fahrzeugs unterschätzt

Eine 54-jährige Frau wollte diese von der Dammstraße her in Richtung Autobahn überqueren. Sie schätzte dabei wohl die Geschwindigkeit des Pkw eines 62-jährigen Mannes falsch ein, welcher von rechts aus Richtung Horgau kam. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem Streifzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro. (dav)

