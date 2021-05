Zusmarshausen

Zwei Männer aus Zusmarshausen schweißt ein Badeunfall am Gardasee zusammen

Plus Nach einem tragischen Badeunfall am Gardasee ist Jürgen Winkler aus Zusmarshausen seit 18 Jahren querschnittsgelähmt. Warum er seinem Freund und Lebensretter Wolfgang Herkommer nach wie vor dankbar ist.

Von Oliver Reiser

Springe nie in unbekannte Gewässer - diese Baderegel hat jedes Wasserwachtmitglied im Hinterkopf. Auch Jürgen Winkler, der an Pfingsten vor 18 Jahren mit der Zusmarshauser Wasserwacht auf einem Campingplatz in Manerba am Gardasee im Zeltlager weilte. Dort passierte es: Seit einem Sprung in den See, bei dem mit dem Kopf unglücklich auf den Boden aufgeschlagen war, ist der 38-Jährige querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Mit seinem Lebensretter ist er bis heute befreundet.

