Zusmarshausen verabschiedet einen Sparhaushalt

Der Marktgemeinderat hat den Etat für 2021 beschlossen. Die Diskussion über Personalkosten und Einsparpotenziale ist aber noch nicht beendet

Wofür soll Zusmarshausen dieses Jahr Geld ausgeben? Und wo kann gespart werden? Darüber ist in der Marktgemeinde heftig diskutiert worden. Das Ergebnis der Debatte hat Kämmerin Margit Holland jetzt dem Marktgemeinderat vorgelegt. Mit vier Gegenstimmen wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2021 verabschiedet. Die Kämmerin sprach von einer soliden Basis, gab den Gemeinderäten aber zugleich eine Mahnung mit auf den Weg.

So gebe es noch einige Unklarheiten bei den Einnahmen und bei möglichen Zuschüssen, die zu klären sind. Margit Holland schlug dem Marktgemeinderat vor, die Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts weiterzuverfolgen und die dafür nötigen Entscheidungen "besonnen und unaufgeregt" zu beschließen. Mit anderen Worten: Der Weg soll zu einem ausgeglichenen Haushalt führen. Auch wenn die Beschlüsse bei den Bürgern nicht immer gut ankommen.

Gebühren und Steuern wurden schon erhöht

2021 muss Zusmarshausen tief in den Sparstrumpf greifen, damit die Rechnung aufgeht: 950.000 Euro fließen aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt, um die laufenden Kosten der Marktgemeinde zu decken. Das allein reicht aber nicht, um über die Runden zu kommen. Zusmarshausen nimmt noch einen Kredit für Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro auf. Dabei hat die Marktgemeinde schon Steuern und Gebühren erhöht. Unter anderem müssen die Bürger für die Kinderbetreuung mehr bezahlen, die Hundehaltung ist teurer geworden, wie auch der Wasserverbrauch und der Besitz von Grundstücken. Die Rathausmitarbeiter haben ebenfalls überprüft, wo gespart werden kann. Gut 700.000 Euro kamen so zusammen. Vorhaben wie der Hort in Zusmarshausen, der Abriss der Brücken in Gabelbachergreut, das Baugebiet "An der Wiege II" in Wörleschwang oder die Kindergartenerweiterung in Gabelbach werden fortgeführt.

Vor allem die einbrechenden Steuereinnahmen seit der Pandemie werden als Grund für das Defizit angeführt. 2020 wurden sie vom Staat ausgeglichen. Ob es 2021 einen vergleichbaren Geldregen gibt, ist fraglich. Wohl auch deshalb wies Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) darauf hin, dass in Kürze auch die Richtlinien für die Förderung von Vereinen und Organisationen auf den Prüfstand kommen. Die "hohen Zuschüsse für die Kirchensanierung in Wörleschwang und die Erneuerung der 400-Meter-Bahn des TSV" würden eine solche Debatte verlangen, sagte er.

Ein Gutachten soll den Streit um die Personalkosten beenden

Das gilt offenbar auch für die Personalkosten. Ingrid Hafner-Eichner erklärte im Namen der CSU-Fraktion, dass die Personalkosten der einzige Posten im Haushalt sei, der gewachsen ist. Sie forderte, die Kosten bei den Kita-Mitarbeitern zu senken und den Betreuungsschlüssel an den Landkreisschnitt anzupassen. "Leider waren Bemühungen um eine Kompensation der Mitarbeiter in der Kernverwaltung nicht erkennbar", sagte Ingrid Hafner-Eichner. "Würde sich hier eine Bereitschaft einstellen, könnte auf ein teures Organisationsgutachten, das mit 40.000 Euro veranschlagt ist, verzichtet werden."

Bürgermeister Bernhard Uhl ging ebenfalls auf das Organisationsgutachten eines externen Büros ein, dessen Kosten er mit 30.000 Euro bezifferte. Er bedauerte, dass er und seine Mitarbeiter sich "permanent dafür rechtfertigen müssen, dass wir ordnungsgemäß und gewissenhaft unsere Aufgaben erfüllen." In drei Monaten sollen Ergebnisse des Gutachtens vorliegen. Erwartet werden Aussagen darüber, inwieweit die Verwaltung effizient arbeitet.

Der Fraktionsvorsitzende der Bürgerliste Zusmarshausen, Harry Juraschek, kritisierte: "Zusmarshausen kann seine Verwaltung und die Tilgungen nicht mehr bezahlen." Er rechnete dem Rat vor, dass dies nicht allein auf die einbrechenden Steuereinnahmen wegen der Corona-Pandemie zurückzuführen sei und verwies auf die kommenden drei Jahre, in denen voraussichtlich Kreditaufnahmen von 16,3 Millionen Euro nötig seien.

Felix Wörle: "Nur kritisieren hilft uns nicht weiter"

Felix Wörle, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft, erklärte, dass rund ein Drittel der laufenden Ausgaben für Personalkosten eingeplant sei. Die Fraktion schlug vor, Aufgaben zukünftig auch an Dritte zu vergeben, um effizient zu arbeiten und die Verwaltung zu entlasten. In den nächsten Monaten müssten die Ausgaben im Verwaltungshaushalt an sämtlichen Stellen kritisch hinterfragt werden. Felix Wörle appellierte an den Rat, weiter über die Sache zu diskutieren und nicht Sitzung für Sitzung den Haushalt und das Investitionsprogramm schlechtzureden. "Nur kritisieren hilft uns nicht weiter", sagte er und forderte ein "lösungsorientiertes Miteinander". Er betonte, dass er als Mitglied des Gemeinderates ehrenamtlich viel Zeit investiere, um Zusmarshausen und seine Ortsteile voranzubringen.

Mit diesem Gedanken hatte sich offenbar auch Bürgermeister Bernhard Uhl beschäftigt: "Ich habe das Gefühl, dass wir immer weniger für unsere Bürgerinnen und Bürger voranbringen", sagte er mit Blick auf nochmaliges Abklären von Anregungen, Bedenken und Nachfragen. "Damit verzögern sich unsere Beschlussfassungen."

Lesen Sie auch: