13.03.2021

Zusmarshauser Eltern diskutieren mit Bürgermeister über Kita-Gebühren

Plus Gut 100 Interessierte sind in der Schulturnhalle in Zusmarshausen zusammengekommen. Es ging um die geplante Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung.

Von Katja Röderer

So viele Menschen sind wohl schon lange nicht mehr in Zusmarshausen zusammengekommen: Um die 100 Interessierte hat Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) am Donnerstagnachmittag in der Schulturnhalle begrüßt, um dort über die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren zu diskutieren. Wie berichtet, hatten sich viele Eltern gegen die Pläne gewehrt, die Gebühren für die Betreuung ihrer Kinder in den Kindergärten, Krippen und in der Mittagsbetreuung zum 1. April anzuheben. Nun hatten sie Gelegenheit, ihre Sorgen zu äußern. Die Suche nach dem allgemein gewünschten Kompromiss ist damit aber noch nicht ganz abgeschlossen.

Bernhard Uhl erklärte, seine Aufgabe sei es, am Ende einen mehrheitsfähigen Beschluss im Gemeinderat herbeizuführen. Er rechnete den Eltern vor, dass Zusmarshausen pro Jahr etwa 1,4 Millionen Euro über Gebühren, Zuschüsse, Betriebskostenförderung und Mittagessen einnehme und 2,6 Millionen Euro für die Kindergartenkinder ausgebe. 2,2 Millionen Euro entfallen davon auf Personalkosten. Unterm Strich lege die Marktgemeinde für jedes Einzelne der fast 250 Kinder 5.000 Euro im Jahr obendrauf.

Wegen des finanziellen Drucks Stellen im Kindergarten streichen

Der Bürgermeister lobte die Qualität der Kinderbetreuung und verwies auf den Betreuungsschlüssel. Der liegt - zumindest auf dem Papier - bei einem Betreuer für 8,16 Kinder. Allerdings sind momentan nicht alle Stellen besetzt. Eine Kindergärtnerin warnte davor, wegen des finanziellen Drucks Stellen kürzen zu wollen. Der offizielle Schlüssel, der bei 1 : 11 liegt, sei nicht alltagstauglich, weil schon jetzt meist nur zwei Betreuer in einem Gruppenraum seien, damit andere beispielsweise Elterngespräche führen oder Büroarbeit erledigen können. Würden Gruppen am Nachmittag zusammengeführt, befürchtet die Kindergärtnerin einen Qualitätsverlust.

So könnten die Kindergartengebühren in Zusmarshausen erhöht werden 1 / 4 Zurück Vorwärts Vorschlag zur Gebührenerhöhung vom Haupt- und Finanzausschuss: Vier bis fünf Stunden Buchungszeit 150 Euro, fünf bis sechs Stunden 165 Euro, sechs bis sieben Stunden 180 Euro, sieben bis acht Stunden 195 Euro, acht bis neun Stunden 210 Euro.

Vorschlag zur Gebührenerhöhung von den Elternbeiräten: Vier bis fünf Stunden Buchungszeit 100 Euro, fünf bis sechs Stunden 109 Euro, sechs bis sieben Stunden 118 Euro, sieben bis acht Stunden 127 Euro, acht bis neun Stunden 136 Euro.

Vorschlag zur Gebührenerhöhung vom Elternbeirat Wörleschwang: Vier bis fünf Stunden 108 Euro, fünf bis sechs Stunden 114 Euro, sechs bis sieben Stunden 120 Euro, sieben bis acht Stunden 126 Euro, acht bis neun Stunden 132 Euro.

Weiterer Vorschlag: Der Kindergartenbeauftragte im Marktgemeinderat, Wolfgang Herkommer, hat am Donnerstag erklärt, dass aktuell darüber diskutiert werde, die Gebühren um 70 Prozent anzuheben. Für das zweite Kind würden 50 Prozent veranschlagt und das dritte Kind könnte kostenfrei in die Kita. (kabe)

Immer wieder fragten Eltern nach, wie die Gebühren errechnet werden. Sie wünschten sich Klarheit darüber, wann sie erhöht werden und warum. So kam der Vorschlag einer dynamischen Gebührenanpassung auf. Dass die letzte Erhöhung 2012 erfolgt war und in der Mittagsbetreuung sogar seit gut 20 Jahren nicht mehr an den Gebühren gerüttelt wurde, sorgte bei vielen Eltern für Unverständnis.

Diskussionen wegen der 100 Euro Zuschuss vom Freistaat

Ein Vater bemängelte, dass sie nun ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, also mitten in der Corona-Krise, tiefer in die Taschen greifen sollen, wo doch schon so vieles teurer geworden sei und viele wegen Kurzarbeit oder Verlust des Arbeitsplatzes ohnehin finanziell angeschlagen seien. Die 100 Euro, die sie monatlich für die Betreuung vom Freistaat erhalten, sei zu ihrer eigenen finanziellen Entlastung gedacht, betonten die Eltern immer wieder. Damit solle ihnen ermöglicht werden, ihr Kind weitestgehend kostenfrei betreuen zu lassen, las ein Vater aus dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales vor.

Wenn einige Eltern bald 100 Euro mehr für die Betreuung eines Kindes hinlegen müssten, stelle sich für manche Mütter die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, in dieser Zeit arbeiten zu gehen, gab eine Mutter zu bedenken. Das wäre wohl eher ein Rückschritt für die Frauen in der gesellschaftlichen Entwicklung. Zudem gibt es Härtefälle, die das Geld vielleicht gar nicht aufbringen könnten. Vor allem diejenigen Eltern, die lange Betreuungszeiten buchen, um arbeiten gehen zu können, sind nach derzeitigen Plänen von der Erhöhung betroffen.

Elternbeiräte legen eigene Vorschläge vor

Nachdem der Vorschlag für die Gebührenerhöhungen vonseiten des Haupt- und Finanzausschusses vorlag, hatten die Elternbeiräte eigene Vorschläge eingebracht (siehe eigenen Artikel). Gemeinderatsmitglied und Kindergartenbeauftragter Wolfgang Herkommer (FWV) erklärte den Eltern, welche neuen Lösungen inzwischen im Raum stehen: Die Gebühren könnten um etwa 70 statt 100 Prozent angehoben werden, für das zweite Kind wäre noch die Hälfte fällig und das dritte Kind wäre kostenfrei. Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern müsste dann nicht mehr bezahlen als bisher auch, wie der Bürgermeister feststellte.

Wolfgang Herkommer bat Familien, bei denen es finanziell eng werden könnte, sich bei ihm oder der Familienstation zu melden. "Es gibt Möglichkeiten für eine Unterstützung", sagte er. Wie Wolfgang Herkommer erklärte auch Gemeinderatsmitglied Christian Weldishofer (CSU), dass die Marktgemeinde an einer Erhöhung der Gebühren nicht vorbeikomme.

Bernhard Uhl fasste zusammen, dass er guter Dinge sei, dass der Gemeinderat sich entschließt, die Gebührenerhöhung erst später vorzunehmen und nannte dafür den September. Auch eine Staffelung schloss er nicht aus. Bei der vorgeschlagenen Erhöhung um 70 Prozent seien die 100 Euro Zuschuss vom Freistaat noch nicht eingerechnet, sagte er. Der Gemeinderat soll den endgültigen Beschluss am Donnerstag, 18. März, in der Gemeinderatssitzung fassen. Für die Sitzung müssen sich die Zuhörer wegen des begrenzten Platzangebotes anmelden.

