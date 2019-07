00:33 Uhr

Zusmarshauser Schüler sind fit für den Alltag

Mittelschule wird in München für gute Verbraucherbildung ausgezeichnet

Schon junge Menschen brauchen Kompetenzen für ihre täglichen Entscheidungen in den Bereichen Konsum, Medien, Umwelt und Ernährung. Mit dem Programm „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“ unterstützen das Verbraucherschutz- und das Kultusministerium die Schulen im Freistaat. Die beiden Minister Thorsten Glauber und Michael Piazolo zeichneten in München vorbildliche Schulen aus – darunter auch die Zusmarshauser Mittelschule.

„Unsere Welt wird digitaler und komplexer. Das beeinflusst auch unser Konsumverhalten. Die ´Partnerschulen Verbraucherbildung´ helfen mit ihren tollen Aktionen dabei, Verbraucherwissen und nachhaltiges Handeln praxisnah im Schulalltag zu vermitteln. Die Kinder und Jugendlichen lernen dadurch schon früh einen bewussten Umgang mit Konsum und unserer Umwelt. So übernehmen sie Verantwortung für die Generation von morgen“, sagte Verbraucherschutzminister Glauber laut Pressemitteilung. Kultusminister Piazolo hob hervor: „Die Vermittlung von Alltagskompetenzen und Lebensökonomie hat an unseren Schulen einen hohen Stellenwert.“ Die Auszeichnung als Partnerschule ´Verbraucherbildung Bayern´ zeigt, dass sich Schülerinnen und Schüler an diesen Schulen intensiv mit den vielfältigen Themen der Verbraucherbildung wie Ernährung und Gesundheit, Verbraucherrecht, Medien und nachhaltigem Konsum auseinandersetzen. Allen Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern sowie den betreuenden Lehrkräften danke ich ausdrücklich für ihre Motivation und ihren Einsatz.“

Insgesamt 97 Schulen erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“. Davon dürfen sich 21 Schulen, die die Verbraucherbildung zusätzlich in ihrem Leitbild und Schulprofil verankert haben, für zwei Jahre „Partnerschule PLUS Verbraucherbildung“ nennen. Beim Festakt in der Münchener Residenz übergaben Glauber und Piazolo die Urkunden gemeinsam mit der stellvertretenden Landesvorsitzenden des VerbraucherService Bayern, Eva Fuchs. Zwölf Partnerschulen erhielten zusätzlich je 300 Euro Prämie für die medialen Beiträge im Themenbereich „Verpackungen – Müll, Werbung, Schutz?“.

