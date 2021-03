vor 16 Min.

Zwei Autofahrer in Fischach kollidieren mit den Außenspiegeln

Zwei Autofahrer haben sich am Mittwoch in Fischach im Begegnungsverkehr mit ihren Außenspiegeln berührt. Einer hielt daraufhin an, der andere fuhr einfach weiter.

Zu der Streifkollision kam es laut Polizei um 7.35 Uhr auf der Augsburger Straße. Der beteiligte 24-jährige Opel-Fahrer hielt an, während sich der andere Fahrzeuglenker unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine nähere Fahrzeugbeschreibung liegt nicht vor. Der Schaden am Spiegel des Opel beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)

