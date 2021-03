12:01 Uhr

Zwei Autos in Steppach von Unbekannten zerkratzt

Zwei Autos im Neusässer Stadtteil Steppach sind von Unbekannten beschädigt worden. Die Polizei berichtet von einem erheblichem Sachschaden.

Von einem Unbekannten sind in den vergangenen Tagen zwei Autos in Steppach zerkratzt worden. Laut Polizei stand in der Nacht von Montag auf Dienstag der Wagen eines 62-Jährigen im Carport eines Mehrfamilienhauses an der Alten Reichsstraße. In diesem Zeitraum zerkratzte der Täter die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand, wodurch ein Schaden von circa 2000 Euro entstand.

Die zweite Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitag und Dienstag in der Kelchstraße. Dort bemerkte ein 53-Jähriger laut Polizei zunächst, dass der linke Außenspiegel seines Fahrzeuges nur mehr am Stromkabel hing. Bei näherer Betrachtung stellte er auch Kratzer an beiden Türen der Fahrerseite fest. Der Täter hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro. (kinp)

Themen folgen