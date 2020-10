12:00 Uhr

Zwei Autos krachen bei Auffahrunfall in Diedorf zusammen

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstag in Diedorf.

Zu einem Auffahrunfall kommt es am Donnerstag in der Diedorfer Dammstraße. Eine 55-Jährige kracht mir ihrem Wagen gegen das Auto einer 24-Jährigen.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Diedorfer Dammstraße gekommen. Laut Polizei fuhr eine 55-Jährige in Richtung Bahnhof. Eine vorausfahrende 24 Jahre alte Pkw-Fahrerin wollte nach links in den Mahdweg abbiegen und musste wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs anhalten. Die 55-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. (kinp)

Themen folgen