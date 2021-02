vor 1 Min.

Zwei Autos stoßen bei Ehingen zusammen

Beim Queren der Verbindungsstraße zwischen Ehingen und Allmannshofen hat eine Autofahrerin ein Auto übersehen, das auf der Hauptstraße unterwegs war.

Von Gunter Oley

Auf der Fahrt von Ehingen in Richtung Allmannshofen war ein 38-jähriger Autofahrer, als ihm eine Frau mit ihrem Wagen die Vorfahrt nahm.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann am Donnerstag gegen 8.10 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Allmannshofen. Diese wollte eine 52-Jährige auf der Ortsverbindungsstraße von Ehingen in Richtung Kloster Holzen mit ihrem Auto überqueren.

Die Autofahrerin beachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden Wagens nicht. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

