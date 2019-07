vor 4 Min.

Zwei Damen leiten die Gesamtjugend

Abteilung im SV Gablingen wählt ihr neues Führungsduo. Das hat Pläne, wie man alle ins Boot holt

Viele Angebote für Kinder und Jugendliche über alle Sparten hinweg hat der SV Gablingen parat. Um die Zusammenarbeit zu gewährleisten, gibt es eine Gesamtjugendleitung. Diese wurde jetzt neu gewählt.

Dem SV Gablingen (SVG) ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen ein wichtiges Anliegen. In allen Abteilungen bietet der Verein eine Plattform an, sich in verschiedenen Bereichen sportlich zu betätigen. Die Gesamtjugendleitung bündelt die vielfältigen Aktivitäten und lässt dabei die Kinder und Jugendlichen mitbestimmen und mitgestalten.

Sechs Jahre hat Jutta Wunderer dieses Gremium geleitet. In der Jahreshauptversammlung übergab sie den Führungsstab an Eva Lorenz als Erste und Michaela Bader als stellvertretende Vorsitzende. Die beiden möchten alle Jugendtrainer mit ins Boot nehmen und mit den Ideen der Abteilungen verschiedene Aktionen anbieten. So planen sie DVD-Abende und in der Vorweihnachtszeit eine Fackelwanderung für Kinder und Jugendliche.

Der Vorsitzende des SVG, Hasan Anac, dankte Jutta Wunderer für ihre langjährige Jugendleitung, die sie neben ihrem Amt als Abteilungsleiterin für Volleyball übernommen hatte. Den neu gewählten Gesamtjugendleiterinnen sagte er die Unterstützung des Hauptvereins und aller Abteilungen zu. (AL)

