Zwei Italiener nehmen im Strasser das Heft in die Hand

Plus Antonio Balzano und Giuseppe Iacovellis führen jetzt in Gersthofen den Gasthof Strasser. Grund dafür ist ein Personalengpass im Andechser in Mering.

Das Wirtshaus zum Strasser mitten im Stadtzentrum gehört zu den Gersthofer Traditionsgasthäusern. Nach dem Pächterwechsel vor gut eineinhalb Jahren gibt es nun – bei gleichbleibendem Pächter, eine neue Restaurantleitung: Antonio Balzano und Giuseppe Iacovellis sind mit ihrer A&P Catering Gesellschaft und Event GbR für den Betrieb zuständig.

Doch obwohl beide Italiener sind: An der Ausrichtung als deutsches Traditionslokal soll nicht gerüttelt werden. Wie berichtet, war das Wirtshaus aufwendig renoviert und modernisiert worden. Allein die Sanierung kostete 3,1 Millionen Euro. Im Mai 2015 wurde es wieder eröffnet, Pächter war die Betriebsgesellschaft ST Gastro GmbH. Dies meldete, ziemlich genau zwei Jahre später, im Mai 2017 Insolvenz an. Das Lokal wurde geschlossen, ein neuer Pächter für das Gebäude, das im Besitz der Stadt Gersthofen ist, wurde gesucht.

Pächter holt sich einen Unterpächter ins Boot

Wieder eröffnet wurde das Lokal dann im Oktober 2017, neuer Pächter ist der Geschäftsführer der Brauerei Kühbach, Umberto Freiherr von Beck-Peccoz. Dieser holte sich als Unterpächter den Wirt des Meringer Gasthauses Andechser, Christian Baumüller mit ins Boot. Und genau das Meringer Gasthaus ist nun der Grund, warum für Gersthofen eine neue Restaurantleitung installiert wurde, so Beck-Peccoz: „Der langjährige Küchenchef des Andechser hat Herrn Baumüller verlassen, und so muss dieser dort in die Bresche springen“, so der Brauereichef.

Der Andechser sei Baumüllers eigenes Lokal, deswegen könne er nachvollziehen, dass Baumüller seine Prioritäten vorerst dort setze. „Der Pachtvertrag läuft wie geplant auf die nächsten 3,5 Jahre weiter.“ Baumüller selbst war auf Anfrage nicht erreichbar.

Die Umsätze sind „extrem gut“

Die Umsätze des Strasser sind Beck-Peccoz zufolge „extrem gut“. Das bedeute allerdings auch viel Aufwand für das Personal. Balzano und Iacovellis springen im Grunde als Geschäftsführer ein – das ist Gold wert in einer solchen Situation, noch dazu wo jetzt auch die Biergartensaison beginnt“, so Umberto von Beck-Peccoz. „Für den Gast wird sich das allenfalls positiv auswirken. „Wir haben jetzt eine Lösung über eine GbR, die Christian Baumüller unterstützt und vieles weiterführt, was er im Strasser auf den Weg gebracht hat.

Antonio Balzano, 56, ist schon seit der Wiedereröffnung im Jahr 2015 im Strasserteam tätig und war zuvor in mehreren Restaurants in München. Giuseppe Iacovellis, 51, war ursprünglich auch als Koch mit im Boot und arbeitete danach unter anderem im La Commedia. Auch wenn sie beide Italiener sind, versichern sie, dass der Strasser ein Traditionslokal mit deutscher Speisekarte bleiben wird. „Wir setzen halt hier und da ein paar italienische Akzente als Zugabe“, sagt Antonio Balzano. „Wir machen es mit Liebe und Herz.“ Und: Ab sofort ist täglich geöffnet, ohne Ruhetag, und es gibt warme Küche von 11.30 bis um 23 Uhr.

Kulturamt will den Strasser öfter nutzen

„Für uns als Stadt und Vertragspartnerin hat sich dadurch nichts geändert“, betont Bürgermeister Michael Wörle. Im Gespräch mit den neuen Restaurantbetreibern sei aber eine engere Zusammenarbeit vereinbart worden: „So wird das Kulturamt den Strasser künftig beim Tagungswesen verstärkt nutzen, beispielsweise bei Veranstaltungen, für welche die Stadthalle nicht so gut geeignet ist“, kündigt Wörle an.

