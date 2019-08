21:13 Uhr

Zwei Kühlschränke brennen: Qualm erschreckt Anwohner

Wegen zweier brennender Kühlschränke musste am Montagabend die Feuerwehr in Fischach ausrücken.

Beißender Qualm hat am frühen Montagabend Bewohner in Fischach aufgeschreckt: Die Feuerwehr eilte zu einer Weinhandelsfirma. Dort waren nach Angaben der Augsburger Polizei–Einsatzzentrale zwei Kühlschränke in einer Lagerhalle in Brand geraten. Von einem technischen Defekt ist auszugehen. Mitarbeiter des Unternehmens hatten den Qualm bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Brand war in kurzer Zeit gelöscht. Laut Polizei entstand kein größerer Schaden, es wurde niemand verletzt. Auch für die Anwohner bestand laut Polizei keine Gefahr. (wer)