Zwei Künstler stellen aus

Vernissage im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten

Auf die Zielkurve biegt langsam, aber sicher die diesjährige Saison im Klostermühlenmuseum ein. In den letzten Wochen bis zur Schließung am 13. Oktober erwartet die interessierten Besucher aber noch ein zusätzliches Schmankerl. Die beiden Thierhauptener Künstler und Brüder Adolf und Günther Bruckbauer zeigen ab Sonntag, 29. September, ihre Werke.

Adolf Bruckbauer malt seit vielen Jahren beachtenswerte Bilder, die durch ihre Originalität und Farbenpracht bestechen. Neuerdings versucht sich Adolf Bruckbauer an neuen Techniken und setzt auch verschiedene ungewöhnliche Materialien ein. So entstand zum Beispiel ein Gemälde nur aus Holzrinde, was an den Plätzen im Klostermühlenmuseum eine besondere Wirkung entfacht. Das Thema „Holz“ ist auch die Leidenschaft von Günther Bruckbauer. Ihn faszinieren ältere Hölzer mit Astlöchern und Rissen. Daraus drechselt er Schalen, die als Schmuckstücke Unikate und Hingucker sind.

Die Ausstellungseröffnung wird mit einer offenen Vernissage am Sonntag um 14 Uhr beginnen. Selbstverständlich sind beide Thierhauptener Künstler anwesend und erklären ihre Werke. (bra)

