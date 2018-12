vor 21 Min.

Zwei Langweider sind unermüdlich für das Gemeindeleben aktiv

Christine und Heinz Koutecky erhalten das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten. Sie tragen Verantwortung in vielen Bereichen.

In Langweid sind Christine und Heinz Koutecky definitiv keine Unbekannten mehr. Seit Jahrzehnten gestalten sie dort durch ihr ehrenamtliches Engage-ment das gesellschaftliche Leben entscheidend mit. Dafür gab es nun die verdiente Auszeichnung vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder persönlich.

Im Rahmen eines Festaktes wurde dem Ehepaar Koutecky in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz München das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern verliehen. „Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ist Dank und Anerkennung für langjähriges ehrenamtliches Engagement in den Städten und Gemeinden für die Menschen vor Ort“, sagte Markus Söder. Der Ministerpräsident verleiht es an Personen, die sich durch langjährige, mindestens 15-jährige aktive Tätigkeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben.

Im Herzen der Residenz in München

Zum ersten Mal fand die feierliche Verleihung in der Allerheiligen-Hofkirche im Herzen der Residenz in München statt. Zusammen mit ihren zwei Töchtern, ihrer Schwiegertochter und einem Enkel beglückwünschten auch der Stellvertreter des Landrats, Heinz Liebert, und Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg die Geehrten zu ihrer hohen Auszeichnung.

Das Ehepaar Koutecky organisiert unter anderem Spenden für internationale Projekte und Bedürftige vor Ort. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben sie schon 30 Hilfstransporte nach Kroatien verschickt und sogar 2011 zusammen den Verein Hilfe Conkret gegründet, in dem die Geehrten auch die Vorstandsposten übernommen haben. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. Er unterstützt hilfebedürftige Menschen in unserer Umgebung und in der ganzen Welt.

Verantwortungsvolle Ämter im Gemeinderat und im kirchlichen Bereich

Zusätzlich bringen sich Christine und Heinz Koutecky noch nach besten Kräften in das weitere Vereinsleben der Gemeinde Langweid ein und haben unter anderem verantwortungsvolle Ämter im Gemeinderat und im kirchlichen Bereich übernommen. Beide waren aktiv im Sportverein in ihrer Heimatgemeinde: Christine Koutecky war acht Jahre lang Jugendleiterin und Heinz Koutecky von 1984 bis 2017 Vorsitzender des FC Langweid.

„Ehrenamt gestaltet Heimat. Sie tragen einen sehr großen Teil dazu bei, dass Langweid lebendig bleibt und sich immer etwas bewegt“, fasste der stellvertretende Landrat, Heinz Liebert, zusammen und überreichte ihnen als kleines Geschenk das Kochbuch des Landkreises Augsburg. (AL, lig)

