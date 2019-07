12:13 Uhr

Zwei Lastwagenfahrer begehen Unfallflucht

Die Ermittlungen gegen Fahrer von Betonmisch-Fahrzeugen in Hennhofen und Welden sind laut Polizei im Sande verlaufen.

Zwei Sachbeschädigungen mit anschließender Unfallflucht hat es am Montag durch Lastwagenfahrer gegeben. Zunächst ist laut Polizei zwischen 7 und 17 Uhr in der Wirtsgasse in Hennhofen ein Fahrzeug vermutlich mit seinen beiden rechten Rädern über eine Grundstücksbegrenzung aus Pflastersteinen gefahren. Dabei entstand ein n Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

In Welden ist dann vermutlich beim Rangieren ein weiterer Lastwagenfahrer um 11 Uhr in der Klostergasse in eine Thujahecke gefahren. Dabei wurden zwei Zaunpfosten verbogen, die nicht sichtbar in der Hecke standen. Bisherige Ermittlungen gegen verdächtige Betonmischer-Fahrzeuge verliefen bislang negativ. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0.

Biburg: Opelfahrerin demoliert zwei Verkehrsschilder

Aus ungeklärter Ursache kam am Montag eine 58-jährige Opel-Fahrerin um 17.30 Uhr in der Ulmer Straße in Biburg auf die Gegenfahrbahn und geriet dann von der Straße ab. Laut Polizei fuhr sie noch parallel zur Fahrbahn 100 Meter, bis sie ihr Fahrzeug stoppen konnte. Beim Ausflug über den Straßenrand überfuhr die Frau ein Kilometerschild und ein Partnerstadtschild der Gemeinde Diedorf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4400 Euro. (thia)

