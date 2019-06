vor 53 Min.

Zwei Männer bei Chemieunfall verletzt

Zwei Arbeiter sind bei einem Chemieunfall am Donnerstag in Gersthofen mittelschwer verletzt worden.

In einem Betrieb in Gersthofen tritt plötzlich eine ätzende Flüssigkeit an einem Rohr aus. Zwei Arbeiter werden am Oberkörper und den Beinen getroffen.

Zwei Arbeiter sind bei einem Chemieunfall am Donnerstag in Gersthofen mittelschwer verletzt worden. Die beiden Männer waren in dem Betrieb gegen 13.10 Uhr im Stadtgebiet damit beschäftigt, an einem Rohrsystem einen Filter zu wechseln. Aus bislang unbekannten Gründen spritzte nach Auskunft der Polizei aus einem Rohr plötzlich eine ätzende Flüssigkeit heraus.

Die beiden Männer im Alter von 43 und 60 Jahren wurden dabei am Oberkörper und an den Oberschenkeln getroffen. Beide Arbeiter mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. (thia)

Themen Folgen