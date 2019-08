vor 21 Min.

Zwei Männer schlagen sich in Welden um dieselbe Frau

Aus Eifersucht ist ein Streit am Mittwochabend im Jugendheim in Welden eskaliert.

Wenn zwei das Gleiche vorhaben, kommt nicht immer etwas gutes dabei rum. Diese Erfahrung machten ein 27-Jähriger in Welden und zwei Autofahrer in Diedorf.

Aus Eifersucht ist ein Streit am Mittwochabend im Jugendheim in Welden eskaliert. Bei den Personen handelt es sich laut Polizei um zwei 27-jährige Männer. Der eine ist demnach aktuell mit der Ex-Freundin des anderen zusammen. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug einer der Männer unvermittelt seinem Altersgenossen ohne Vorwarnung eine Bierflasche über den Kopf. Dieser musste mit einer Schädelprellung und diverser Schnittwunden ins Krankenhaus Wertingen eingeliefert werden. Beide Männer waren laut Polizei zur Tatzeit alkoholisiert.

Diedorf: Zwei Autofahrer wollen in dieselbe Parkbucht

Auf genau dieselbe Parkbucht eines Discounter-Parkplatzes Am Straßfeld in Diedorf hatten es am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer abgesehen gehabt. Der 28-jährige Skoda-Fahrer und ein 65-jähriger Audi-Fahrer kollidierten aber laut Polizei gegen 17.35 bei ihrem Einparkversuch kurz vor der Bucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Welden/Gersthofen: Täter scheitern mehrfach bei Einbruchsversuchen Vergeblich haben Einbrecher am Donnerstagabend versucht, in ein Einfamilienhaus an der Dossenbergerstraße in Welden einzudringen. Die Täter versuchten laut Polizei zunächst gegen 23.30 Uhr die Garagentür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, wollten die Einbrecher über Terrassenstühle an ein höher gelegenes Fenster gelangen, was aber ebenfalls misslang. Bei den Hebelversuchen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/1890-0.

Ebenfalls gescheitert ist ein Einbrecher, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gerstofenversucht hat, die Tür des Lagerraumes einer Firma an der Dieselstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt laut Polizei jedoch den Hebelversuchen stand. Der Täter, der rund 100 Euro Schaden verursachte, musste unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Anhausen: 16-jährige Rollerfahrerin übersieht geparktes Auto

Gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto ist am Donnerstag um 16.50 eine 16-jährige Roller-Fahrerin in der Fuggerstraße im Diedorfer Ortsteil Anhausen gekracht. Die junge Frau registrierte laut Polizei zu spät den stehenden Vitara. Sie wollte noch ausweichen, streifte aber mit ihrer rechten Rollerseite den Wagen hinten links. Beim Sturz verletzte sie sich leicht und musste mit dem Krankenwagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Nordendorf-Druisheim: Autofahrerin übersieht 64-jährige Radlerin

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 11 Uhr eine 64-jährige Radfahrerin am Radweg bei Nordendorf in Richtung Druisheim übersehen. Die Frau kam laut Polizei aus einem Feldweg und wollte in die Kreisstraße einbiegen. Hierbei übersah sie die Radlerin, die sich von links der Ausfahrt näherte. Beim Zusammenstoß stürzte die 64-Jährige und zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden beträgt rund 1200 Euro. (thia

