vor 13 Min.

Zwei Männer streiten in Unterkunft

Betreuerin bekommt Schlag ab

In einer Asylbewerberunterkunft des Landkreises in Gessertshausen an der Hauptstraße ist es am Donnerstagabend zwischen zwei Bewohnern zu Streitigkeiten gekommen. Eine Betreuerin versuchte zu schlichten und wurde dabei verletzt.

Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilte, stritten ein 16-jähriger Afghane und ein 17-jähriger Mann aus Guinea miteinander. Die 61-jährige Betreuerin schritt ein, dabei schlug ihr der 16-Jährige mit der flachen Hand gegen ihr Kinn und streifte ihre erhobenen Finger. Als sich die Frau umdrehte, wurde sie von hinten in Richtung einer Treppe geschubst. Sie fiel laut Polizei nicht hinunter.

Die Betreuerin erstattete nach diesem Vorfall allerdings keine Anzeige. Trotzdem haben die Beamten den jungen Mann zur psychiatrischen Begutachtung ins Josefinum und anschließend in eine Jugendschutzeinrichtung in Augsburg gebracht. (mells)

Themen Folgen