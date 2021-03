12:00 Uhr

Zwei Marathonläufer aus Neusäß suchen Sponsoren

Sie wollen 100 Kilometer in zehn Stunden schaffen: Zwei Marathonläufer aus Neusäß suchen Sponsoren für ein Projekt, das sozialen Einrichtungen zugutekommt.

Von Oliver Reiser

Felix Rehm aus Neusäß ist ein begeisterter Triathlet und Ausdauersportler und immer auf der Suche nach neuen sportlichen Herausforderungen. Mehrfach hat er schon an Marathons teilgenommen. Durch die Corona-Krise gibt es bisher keine verlässlichen Aussagen, ob 2021 sportliche Wettkämpfe möglich sein werden.

Rehm, Inhaber von zwei Apotheken in Mering und Augsburg-Hochzoll, war daher auf der Suche nach einer anderen Motivation für sein Training.

So kam ihm die Idee, einen 100-Kilometer-Lauf für einen guten Zweck gemeinsam mit seinem Lauffreund Manfred Gertig zu organisieren. Der Darmstädter hat schon 13-mal den Frankfurt-Marathon bewältigt. "Wir werden versuchen, 20-mal eine 5-km-Runde in circa zehn Stunden zu absolvieren", erklärt Felix Rehm, der selbst 100 Euro für jede gelaufene Runde spenden wird, die an drei soziale Projekte (Elterninitiative krebskranker Kinder, den Verein „einsmehr“, einer Initiative für Down-Syndrom, und das Team PHenomenal Hope) fließen sollen. "Über weitere noch so kleine Spenden würde ich mich sehr freuen", sucht er derzeit noch weitere Sponsoren.

Gestartet wird am 22. Mai in Ottmarshausen

Gestartet wird am 22. Mai um 8 Uhr in Ottmarshausen auf der Schmutterwiese an der Fabrikstraße. Von dort geht es über Hainhofen, Westheim und den Lohwald zurück nach Ottmarshausen. "Wir freuen uns über jeden Sponsor, aber auch über jeden, der uns an diesem langen Tag anfeuert, und über jeden Hobbyläufer, der ein oder mehrere Runden mitlaufen möchte", sagt Felix Rehm. Die erforderlichen Corona-Hygienevorschriften werden selbstverständlich beachtet.

Mitmachen: Kontaktaufnahme und aktuelle Informationen finden Sie unter: www.facebook.com/alteapothekemering

