00:31 Uhr

Zwei Osterbotschaften

Dekan Frank Kreiselmeier und Pfarrer Ralf Gössl aus Gersthofen machen Gläubigen Mut

Der neue evangelische Dekan Frank Kreiselmeier hat sich stets seine Offenheit und jugendliche Neugierde bewahrt. Auf Menschen jeden Glaubens geht er gerne zu, und die Ökumene ist eines seiner wichtigsten Steckenpferde. Pfarrer Ralf Gössl von der katholischen Pfarreiengemeinschaft in Gersthofen und er sind alte Bekannte und waren früher in Augsburg in benachbarten Gemeinden tätig. Gössl war einer der Ersten, die ihm zu seiner Wahl gratulierten. „Ich freue mich sehr, dass wir den Kontakt vertiefen können.“ Beide haben einen Ostergruß an unsere Leser verfasst:

Ralf Gössl Ostern wird in diesem Jahr stiller als sonst. Aber das, was wir Ostern feiern, geschah auch in der Stille. Niemand war bei der Auferstehung Jesu dabei. Deshalb ist auch die Osternacht eine „Stille Nacht“. Aus dieser Stille heraus verbreitete sich die Botschaft vom leeren Grab und dass der gekreuzigte Jesus in eine neue Dimension des Lebens hinein auferstanden ist.

Wesentliches geschieht häufig in der Stille. Deshalb wird Ostern nicht nur in festlichen Gottesdiensten spürbar. Ostern beginnt dort, wo Menschen sich innerlich von Jesus berühren lassen und auch über Distanzen hinweg füreinander da sind. So kann das Wunder geschehen, dass sich Traurigkeit in Trost und Zuversicht verwandelt.

Von Herzen wünsche ich allen ein von Hoffnung erfülltes Osterfest und Gottes segnende Wegbegleitung.

Frank Kreiselmeier Für mich war es ein Anfang in Stille: Meine Einführung als Dekan musste wegen Corona verschoben werden. Still habe ich in Gersthofen in der evangelischen Gemeinde begonnen und war sofort mittendrin. Die Passionszeit wurde dieses Jahr zu einer Zeit, in der wir Passion anders, aber sehr real erleben: Menschen haben Angst vor Ansteckung, Angst um Angehörige, um ihren Arbeitsplatz, um ihre Existenz. Und die Kontakteinschränkungen machen die Straßen still.

Und nun Ostern, ganz anders als sonst, in Stille. Aber was nicht anders ist, ist die Hoffnung, die wir mit Ostern verbinden:

Ganz still geschah das Wunder, dass Jesus vom Tod auferweckt wurde. Er lebt, und das Wunder wirkt weiter. In einem Kindergebet zu Ostern heißt es:

Gott, es ist wie ein Wunder: Traurige werden wieder fröhlich.

Ängstliche werden mutig. Freude ist ansteckend.

Steck uns an mit deinem Lebensmut und mit deiner Lust zu leben.

Frohe und gesegnete Ostern wünsche ich Ihnen und die Ansteckung mit Lebensmut! (ddz/Fotos: Diana Zapf-Deniz, Günter Stauch)

Themen folgen