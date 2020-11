vor 49 Min.

Zwei Radfahrer bleiben in Meitingen am Lenker hängen und stürzen

Zwei Radfahrer sind sich am Mittwoch in Meitingen zu nahe gekommen und gestürzt.

Ein 41-Jähriger und ein 70-Jähriger begegnen sich auf einem Radweg in Meitingen und kommen sich zu nahe. Der ältere Mann kommt bei dem Sturz nicht so glimpflich davon.

Zwei Radfahrer sind sich am Mittwoch in Meitingen zu nahe gekommen und gestürzt. Die beiden Männer waren gegen 17.35 Uhr auf dem Radweg an der Kreisstraße A29 zwischen Herbertshofen und Langweid unterwegs.

Bei den Radlern handelte es sich laut Polizei um einen 41-jährigen und einen 70-jährigen Mann, die in gegensätzlicher Richtung unterwegs waren. Als sie auf gleicher Höhe waren, streiften sie sich mit den Lenkern und stürzten.

Während der 41-Jährige nach dem Sturz seine Fahrt fortsetzen konnte, musste der 70-Jährige ins Krankenhaus und sich einer Blutentnahme unterziehen, da er einen Alkoholwert von rund 1,4 Promille aufwies. Einen Sachschaden gab es nicht. (thia)

