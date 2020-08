vor 44 Min.

Zwei Radmuttern auf einem Parkplatz in Nordendorf gefunden

In der Region sind in jüngster Zeit zahlreiche Fälle von gelockerten Radmuttern aufgetreten.

Die Polizei rät Autofahrern dringend, ihre Räder zu kontrollieren. In der Region sind in jüngster Zeit zahlreiche Fälle von gelockerten Radmuttern aufgetreten.

Zwei Radmuttern sind am Freitag, 24. Juli, gegen 19.20 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Nordendorf gefunden worden. Dies teilte jetzt die Polizei mit. Personen, die an diesem Tag Ihr Auto dort geparkt hatten, sollten daher dringend ihre Fahrzeuge auf fehlende oder lockere Radmuttern zu überprüfen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann diese telefonisch der Polizei in Gersthofen unter der Nummer 0821/323-1810 mitteilen.

In der jüngsten Zeit sind in der Region immer wieder Fälle von gelockerten Radmuttern aufgetreten. Ende Juli gab es in Neuburg zwei solcher Vorfälle, doch im Raum Donauwörth zählt die Polizei seit einigen Wochen schon dutzende Vorfälle. Bisher bekannt sind unter anderem Fälle in Donauwörth sowie Buchdorf, Harburg, Genderkingen, Wallerstein, Wemding und in Rain. Es ereigneten sich dabei auch schon mehrere Unfälle mit einem Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Bereits der Versuch ist strafbar

Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Fällen, ist laut Polizei unklar. Solche Taten seien keinesfalls als Scherz oder Kavaliersdelikt zu werten, heißt es dazu von den Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Im Strafgesetzbuch heiße es deutlich: "Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt, Hindernisse bereitet oder einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar." (thia, nr)

