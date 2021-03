12.03.2021

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß bei Zusmarshausen

An einer Kreuzung in Zusmarshausen stoßen am Donnerstag in aller Frühe zwei Autos zusammen. Wie es zu dem folgenschweren Unfall gekommen ist.

Bei Zusmarshausen hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war um 6.33 Uhr ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße A33 von Streitheim in Richtung Welden unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2032 übersah er laut Polizei die Vorfahrt eines 53-jährigen Mercedes-Fahrer, der von Welden in Richtung Adelsried fuhr. Beide Autofahrer wurden schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Durch die Kollision ist ein Gesamtsachschaden in Höhe von 18.300 Euro verursacht worden.

20 Feuerwehrleute im Einsatz an der Unfallstelle

Die Staatsstraße 2032 war zwischen 7 und 8 Uhr komplett gesperrt. 20 Kräfte der Feuerwehr Welden waren zur Verkehrssicherung und Binden von Betriebsstoffen im Einsatz. (kar)

Themen folgen