Zwei Stadtbergerinnen stellen sich bei "Das Quiz" Jörg Pilawas Fragen

Die Schwestern Anja-Sophia (links) und Sara-Luisa Reh aus Stadtbergen sind am Montag als Kandidatenteam zu Gast in der Quizshow mit Jörg Pilawa.

Plus Wer hat die richtige Antwort? In der Montagssendung von „Das Quiz mit Jörg Pilawa“ sind die Schwestern Anja-Sophia und Sara-Luisa Reh aus Stadtbergen als Kandidatenteam zu Gast.

Von Ingrid Strohmayr

„Das Quiz mit Jörg Pilawa“ wurde Ende November 2020 in der ARD neu aufgelegt. Auf einem neuen Sendeplatz, montags bis freitags um 16.10 Uhr im Ersten, haben nun neue Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, mit ihrem Wissen viel Geld zu gewinnen.

Heute bekommt Quizmaster Jörg Pilawa es mit zwei beeindruckenden jungen Frauen Anja-Sophia (18) und Sara Luisa (21) aus Stadtbergen zu tun, schließlich haben die beiden Schwestern schon als Schülerinnen bei "Jugend forscht" mit einer Diabetes-Brille ein imponierendes Projekt vorgestellt. Inzwischen studieren Anja-Sophia im 1. Semester in Homburg und Sara-Luisa im 7. Semester in München Medizin. „Über das „ Jugend forscht“-Projekt „Blutzucker im Blick“ werden Anja-Sophia oder ich promovieren. Nach dem Studium würden wir beide gerne in die Forschung gehen“, betont Sara-Luisa. Aber wie schlagen sie sich bei Fragen, die nicht aus den Naturwissenschaften kommen, und wie kam es zur Teilnahme an der Quiz-Show?

Stadtbergerinnen wurden im Oktober angeschrieben

„Mitte Oktober wurden wir von den Organisatoren der Sendung angeschrieben und gefragt, ob wir bei der Quiz-Sendung teilnehmen möchten. Die Organisatoren sind über unser Jugend-forscht-Projekt von 2017 auf uns aufmerksam geworden“, berichtet Sara-Luisa Reh. „Am Anfang hatten wir etwas Bedenken, denn Allgemeinbildung ist nicht unbedingt unsere Stärke und wir hatten schon etwas Angst, uns zu blamieren“, fügt Anja-Sophia hinzu. Da das aber eine einmalige Möglichkeit und eine echte Herausforderung ist, haben sich die Schwestern entschieden, teilzunehmen. „Vor der eigentlichen Quiz-Sendung mussten wir noch an einem Telefon-Quiz teilnehmen und Probe-Quiz-Aufgaben vor unserer Handy-Kamera lösen. Drei Wochen später wurde uns dann der Drehtermin am 13. November mitgeteilt“, erklären die Medizin-Studentinnen.

Da Anja-Sophia gerade mitten im Umzug nach Homburg steckte und Sara-Luisa schon erste Klausuren an der Uni hatte, fehlte ihnen die Zeit für eine intensive Vorbereitung. „Auf der Fahrt nach Köln haben wir noch die Bunte und Gala gelesen, um unser Wissen in Klatsch&Tratsch etwas aufzufrischen“, räumen die Kandidatinnen schmunzelnd ein. Vor der Aufzeichnung war Sara-Luisa doch ziemlich aufgeregt, Anja-Sophia hingegen wesentlich gelassener.

Drehtag bei ARD-Quizshow war gut durchgetaktet

„Der Drehtag war insgesamt sehr gut durchgetaktet. Vor den Dreharbeiten mussten alle Teilnehmer einen Corona-Schnelltest machen. Nur bei negativem Testergebnis durfte man an der Show teilnehmen. Als wir am Drehort ankamen, gab es etwas Aufregung, weil ein Team vor uns einen positiven Test hatte und deshalb wieder nach Hause fahren musste. Unsere Tests waren aber Gott sei Dank negativ“, berichtet Sara-Luisa erleichtert. Da die Testaktion sich länger hinzog als geplant worden war, musste danach alles ganz schnell gehen.

„Uns wurde unsere Garderobe gezeigt, kurze Zeit später kamen schon Mitarbeiter vom Kostümbild, um uns bei der Kleidung zu beraten. Direkt danach ging es schon zur Studio-Begehung. Dabei wurde uns mit den anderen Teilnehmern der Drehablauf nochmal genauer erklärt. Nach einer kurzen Mittagspause wurden wir auch schon in die Maske gerufen, da wir das erste Team an diesem Drehtag waren. Danach ging es weiter zur Technik, wo wir mit Headsets ausgestattet wurden und einen kleinen Soundcheck hatten. An der Tür zum Studioeingang wurden wir von den Maskenbildnerinnen nochmal abgepudert und dann ging der Dreh schon los“, erzählen die Schwestern, die natürlich nicht verraten dürfen, wie sie sich als Team geschlagen haben.

"Beweisfoto" für die Stadtbergerinnen

Über den Moderator der Sendung sagen die Schwestern: „Jörg Pilawa war sehr sympathisch und offen. Dadurch hat man recht schnell vergessen können, dass man gerade gefilmt wird. Jörg Pilawa hatte ja auch vier Semester Medizin studiert und war deshalb an unseren Studienerfahrungen sehr interessiert. Nach den Aufnahmen haben wir sogar noch ein „Beweisfoto“ mit ihm bekommen. Wir sind froh, dass wir uns entschieden haben, an der Show teilzunehmen, denn es war eine sehr tolle Erfahrung und der Dreh hat uns sehr viel Spaß bereitet“.

