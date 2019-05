00:34 Uhr

Zwei Stellvertreter für die SPD-Chefin

Neuwahlen beim Gersthofer Ortsverein komplettieren das Team

Bei der Jahreshauptversammlung der Gersthofer SPD im Wirtshaus am Sportplatz standen Wahlen an. Die Vorsitzende Janine Hendriks wurde mit großer Mehrheit im Amt bestätigt und zieht damit in ihre dritte Amtsperiode. In Jakob Kraus und Manuel Meyer bekommt sie zwei junge Stellvertreter.

Kraus, der auch beim TSV Gersthofen sehr aktiv ist und in diesem Jahr zum Sportler des Jahres gewählt wurde, übergibt das Amt des Kassierers an Gülüzar Starizin. Schriftführerin bleibt auch künftig Elfriede Hauber. Auch sie geht damit in die dritte Runde.

Neu sind Dennis Stolarski und Tobias Schrall, die mit den fünf weiteren Vorstandsmitgliedern, Josef Pröll, Wolfgang Ehinger, Rudi Michel, Herbert Huber und Jürgen Seefried den zwölfköpfigen Vorstand komplettieren. Ingo Jensch wollte nach über 20-jähriger Tätigkeit seinen Platz für Jüngere frei machen und war nicht mehr angetreten. Das Fazit der SPD-Chefin Hendriks: „Mit einem solchen Team hat die Gersthofer SPD eine zukunftsfähige Perspektive – sie zieht mit einem starken Team in den Kommunalwahlkampf 2020.“ Bürgermeister Michael Wörle (parteilos) betonte in seinem Grußwort die stets sehr gute Zusammenarbeit mit der SPD im Stadtrat und Ortsverein. Benjamin Adam, der Kandidat für das Europaparlament, warb für ein soziales Europa und betonte, wie wichtig der Zusammenhalt in der EU sei. (AL)

