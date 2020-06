00:31 Uhr

Zwei Straßen gesperrt

Alpenstraße und Goethestraße werden erneuert

Im Zeitraum vom 29. Juni bis 31. Juli müssen die Alpen- und die Goethestraße in Gersthofen komplett gesperrt werden. Dies teilt die Stadt Gersthofen mit.

Durch die Sperrung werden die Lessingstraße, die Hölderlinstraße und die Kantstraße nur über die Peter-Dörfler-Straße zu erreichen sein. Diese Straßen werden zu Sackgassen. Die Hölderlinstraße ist in dieser Zeit in beiden Richtungen befahrbar. Die Einbahnstraßenregelung wird hierfür aufgehoben. Die Peter-Dörfler-Straße wird an der Abzweigung zur Schellingstraße zur Sackgasse. Die Wendelsteinstraße, die Zugspitzstraße, die Watzmannstraße und die Hochvogelstraße werden ebenfalls zu Sackgassen. Die Zufahrt erfolgt über die Griesstraße. Die Sperrung ist für die Erneuerung der Straßen erforderlich. (AL)

