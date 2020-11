12:40 Uhr

Zwei Unfallfluchten im Lechtal

In Meitingen und in Nordendorf stoßen Unbekannte beim Rangieren gegen geparkte Autos und fahren anschließend einfach davon.

Zwei Unfallfluchten hat es im Lechtal gegeben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf die flüchtigen Autofahrer.

Der eine Vorfall passierte in Meitingen. Dort stand das Auto einer 42-jährigen Frau am Pouzages-Ring. Zwischen 8 und 14 Uhr stieß laut Polizei ein Unbekannter hinten links gegen das Heck. Dabei verursachte er einen Schaden von rund 1000 Euro. Der Unbekannte flüchtete.

Der zweite Unfall passierte bereits am Dienstag in Nordendorf. Auf dem Parkplatz der VG an der Schäfflerstraße stand zwischen 8 und 12 Uhr das Auto einer 20-jährigen Frau. Ein Unbekannter fuhr laut Polizei beim Ein- beziehungsweise Ausparken gegen die Beifahrertür und flüchtete. Der Schaden wird ebenfalls auf etwa 1000 geschätzt. (thia)

Hinweise an die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323 -1810.

