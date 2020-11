vor 48 Min.

Zwei Verletzte bei Unfall in Ustersbach

In Ustersbach sind am Samstagabend zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden.

Auf der Hauptstraße in Ustersbach gerät ein alkoholisierter Autofahrer mit seinem Wagen über die Fahrbahnmitte. Dort stößt er mit einem Auto zusammen.

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Ustersbach am Samstagabend verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, geriet ein 51-Jähriger mit seinem Wagen um 21.35 Uhr auf Höhe der Brauerei in einer Rechtskurve über die Fahrbahnmitte. Dort stieß er mit dem Auto einer 46-Jährigen zusammen, die aus Richtung Augsburg kam.

Beide Fahrer mussten wegen ihrer Verletzungen in die Uniklinik nach Augsburg gebracht werden. Laut Polizei war der 51-Jährige betrunken unterwegs. Sein Führerschein wurde einbehalten. (kabe)

Themen folgen